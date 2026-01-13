Edmundo González revela que no se ha liberado ni el 1% de presos políticos: “Las familias siguen esperando”

A más de una semana de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela que lidera Delcy Rodríguez anunció la liberación de los presos políticos; sin embargo, el líder de la oposición, Edmundo González, reveló que más del 90% de personas encarceladas injustamente continúan detrás de las rejas.

Por medio de sus redes sociales, González Urrutía desmintió al régimen que preside en estos momentos la mandataria de transición, asegurando que hay ciudadanos que se encuentran expectantes de la llegada de sus parientes a sus viviendas.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", escribió en su cuenta de X.

NO TIENE RESPUESTAS DE SUS PARIENTES

De acuerdo a Edmundo González, los ciudadanos de Venezuela vivían todos los días con la angustia de saber el futuro de sus parientes, ya que no encuentran ninguna solución sobre una liberación. “Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre".