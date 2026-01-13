Crece la cifra de muertos en Irán: Represiones alcanzarían las 20 mil víctimas

Crece drásticamente la cifra de víctimas mortales por la represión ordenada por el régimen iraní contra las protestas masivas que sacuden el país desde hace más de dos semanas. Según fuentes citadas por la cadena estadounidense CBS News, el número de muertos podría superar los 12.000 y, en el peor de los escenarios, acercarse a los 20.000, una cifra muy superior a los balances difundidos hasta ahora por activistas y medios internacionales.

La información fue obtenida a través de llamadas telefónicas desde el interior de Irán y corroborada por dos fuentes distintas, una de ellas en contacto directo con médicos y activistas iraníes, quienes advierten que la cifra de 12.000 fallecidos sería “la más conservadora”. De acuerdo con esos testimonios, hospitales privados de Teherán habrían sido presionados por fuerzas de seguridad para entregar datos sobre heridos y víctimas fatales, en medio de un clima de amenazas y silencio forzado.

La magnitud real de la represión resulta difícil de verificar debido al apagón casi total de internet y telefonía impuesto por el régimen durante cinco días consecutivos, lo que ha dejado al país prácticamente incomunicado. En ese contexto, la información que logra salir depende de videos e imágenes enviados clandestinamente a activistas en el exterior, mientras la violencia continúa intensificándose en distintas regiones del país.

IMÁGENES VERIFICADAS

Entre las pruebas más impactantes, CBS News verificó un video que muestra al menos 400 cuerpos apilados en una morgue de un suburbio de Teherán, con heridas de bala y perdigones, mientras decenas de familiares intentan identificar a sus seres queridos. El canal opositor Iran International también reportó un estimado de 12.000 muertos, mientras otras fuentes con acceso a información interna situaron el posible balance entre 10.000 y 12.000 víctimas.