Fiscalía pide pena de muerte para expresidente de Corea del Sur por intentar instaurar la Ley Marcial

Esta mañana, la Fiscalía surcoreana pidió la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la Ley Marcial en el país en diciembre de 2024. La petición se presentó en la jornada final del prolongado juicio contra el exmandatario.​

El exjefe de Estado es acusado de insurrección, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y perjurio, vinculados al decreto de estado de excepción. Los fiscales sostienen que declaró la medida “para mantenerse en el poder y borrar pruebas de sus actos de corrupción”.

FUERZAS ANTIESTATALES

El pasado 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk-yeol decretó la Ley Marcial supuestamente para proteger al país de “fuerzas antiestatales”, pero el Congreso la anuló inmediatamente. En abril de 2025 fue destituido, convocándose a comicios presidenciales en el mes de junio. ​

El pedido de pena de muerte de la Fiscalía es poco probable que se aplique por la moratoria de ejecuciones vigente desde hace casi cuatro décadas. El tribunal emitirá su fallo a inicios de febrero. Por este caso también son procesados 29 colabores del exmandatario.