Yontama, la nueva autoridad felina: un gato asume como jefa de estación en Japón

Japón nombró a Yontama, una gata de nueve años, como nueva jefa de estación en Kishi. La tradición felina impulsa el turismo y salvó a una línea ferroviaria del cierre.

Japón lo volvió a hacer. El pasado 7 de enero de 2026, Yontama, una gata tricolor de nueve años, fue nombrada oficialmente jefa de estación en Kishi Station, ubicada en la línea Kishigawa de la prefectura de Wakayama.

El nombramiento forma parte de una tradición que se remonta a casi dos décadas y que ha convertido a esta estación en un atractivo turístico internacional. La ceremonia se realizó frente a la estación, donde Yontama recibió una carta oficial y una medalla con su nuevo cargo, entregadas por el presidente de Wakayama Electric Railway, Mitsunobu Kojima.

GATITOS EN EL CARGO

Yontama es la tercera gata en ocupar el cargo. La historia comenzó en 2007 con Tama, la primera jefa felina, cuya popularidad fue clave para evitar el cierre de la línea ferroviaria en medio de problemas financieros. Tras su fallecimiento en 2012, Nitama asumió el puesto y lo mantuvo hasta noviembre de 2025.

Aunque es nueva en Kishi Station, Yontama ya tiene experiencia: anteriormente se desempeñó como jefa de estación en Idakiso Station, dentro de la misma línea. Durante el acto también se presentó a Rokutama, una gata en etapa de entrenamiento, considerada la futura sucesora del cargo.