Narco venezolano fue condenado a cadena perpetua en EEUU: operó protegido por el régimen chavista

Un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos, sentenció la tarde de ayer a cadena perpetua a Carlos Orense Azócar, uno de los principales operadores del narcotráfico venezolano, que maniobraba en asociación con militares, policías y funcionarios del régimen chavista.

La condena fue dictada por el juez Vernon S. Broderick tras un juicio de dos semanas en el que la Fiscalía presentó pruebas de la estrecha relación de Orense Azócar, apodado “Tornapool” o “El Gordo Orense”, con la estructura estatal venezolana.

El sentenciado dirigía su red criminal desde regiones fronterizas de Venezuela, donde coordinaba el almacenamiento y envío de grandes cargamentos de droga. Ocultaba la cocaína en tanques subterráneos y en cargamentos de madera, para disimular el olor del estupefaciente.

LAVAR DINERO

Las operaciones de Orense Azócar incluían rutas aéreas y marítimas que conectaban Venezuela con México, la República Dominicana y otros destinos del Caribe, utilizando aviones con transpondedores fraudulentos y lanchas rápidas.

La Fiscalía documentó que Orense Azócar distribuyó toneladas de cocaína y ganó millones de dólares. Además, tuvo vínculos con altos ejecutivos de la empresa petrolera estatal de Venezuela, que habría ayudado a lavar dinero del narcotráfico.