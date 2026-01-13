Donald Trump recibirá a María Corina Machado este jueves en la Casa Blanca

La cita se dará en medio de las negociaciones de Washington sobre el futuro político y energético de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este jueves una reunión en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto marcado por la transición política que atraviesa Venezuela y los recientes acuerdos entre Washington y las autoridades que hoy controlan Caracas. La cita ha generado expectativas dentro y fuera del país sudamericano por el simbolismo político que implica.

El encuentro ocurre luego de que Trump adelantara que evaluaría el papel de Machado en el nuevo escenario venezolano, aunque previamente había optado por reconocer un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, con quien su administración negoció la venta de millones de barriles de petróleo. Esa decisión dejó a la dirigente opositora fuera del esquema inicial de transición, pese a su peso político y respaldo internacional.

Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz, ha intensificado sus gestiones diplomáticas en los últimos días. Además de su viaje a Washington, también acudió al Vaticano para pedir apoyo en la liberación de presos políticos y para acelerar el proceso de retorno a la democracia en Venezuela, temas que espera colocar sobre la mesa en su diálogo con Trump.

REUNIÓN SERÁ CLAVE

Desde la Casa Blanca se ha insistido en que la prioridad de Estados Unidos es garantizar estabilidad, cooperación y avances concretos en derechos humanos, mientras se mantienen los acuerdos energéticos y políticos alcanzados tras la caída de Nicolás Maduro. La reunión con María Corina Machado será clave para medir si Washington abre un espacio mayor a la oposición democrática dentro de su estrategia para Venezuela.