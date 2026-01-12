Papa León XIV recibe en audiencia reservada a María Corina Machado en el Vaticano

Una reunión de carácter reservado en el Vaticano volvió a poner a Venezuela en el centro de la agenda internacional. El Papa León XIV recibió este lunes 12 a la dirigente opositora María Corina Machado, en un contexto político marcado por fuertes tensiones internas y pronunciamientos globales.

AUDIENCIA NO PREVISTA EN LA AGENCIA PAPAL

Según el boletín informativo de la Santa Sede, el encuentro fue incorporado a última hora al programa oficial del Pontífice y se realizó en el Vaticano. Como es habitual en este tipo de audiencias privadas, no se difundieron detalles sobre el contenido de la conversación. Machado es una de las principales figuras de la oposición venezolana y ha sido una voz constante en la denuncia de la crisis institucional, económica y humanitaria que atraviesa su país.

La reunión se produce días después de la captura de Nicolás Maduro, quien permanece encarcelado en una prisión de Nueva York tras comparecer ante un juez federal, acusado de cargos vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

LLAMADOS DEL PAPA

Tras el operativo militar estadounidense, el Papa León XIV se pronunció en dos ocasiones sobre la situación venezolana. Durante el ángelus, expresó su preocupación por la evolución de los acontecimientos y pidió que se respete plenamente la soberanía del país, subrayando que el bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier interés.

En el plano político, Donald Trump evalúa las opciones para el futuro del país, mientras Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina. Está previsto que Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, mantenga esta semana una reunión personal con Trump, según confirmó la Casa Blanca.

El Pontífice reiteró además su llamado a buscar soluciones políticas pacíficas, garantizar el Estado de derecho y respetar los derechos humanos y civiles, alentando a construir un futuro de estabilidad y concordia con especial atención a los sectores más vulnerables. En la misma jornada, León XIV sostuvo otras audiencias oficiales, reforzando el rol del Vaticano como actor activo en los debates humanitarios y políticos de alcance global.