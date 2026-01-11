Donald Trump advierte al Gobierno cubano: No recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

El presidente Donald Trump advirtió hoy al Gobierno cubano que no volverá a recibir ni petróleo ni dinero de Venezuela, y solicitó a las autoridades de la isla a llegar a un acuerdo sobre el tema "antes de que sea tarde".

"¡No habrá más petróleo ni dinero¡¡Cero! Sugiero encarecidamente que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump en su red Truth Social, luego de señalar que tras la captura de Nicolás Maduro se acabaron los envíos de crudo y fondos a Cuba desde Venezuela.

PODER MILITAR

Dijo también que tras el operativo norteamericano, Venezuela "ahora tiene a EEUU, el país con mayor poder militar en el mundo para protegerlos y los protegeremos". Aseguró que "Cuba vivió, por muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero desde Venezuela".

"A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' para los últimos dos dictadores venezolanos ¡Pero ya no más! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque de EEUU la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los tuvieron secuestrados por muchos años", escribió.