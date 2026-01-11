Bolivia: evacúan a 33 peruanos que quedaron varados tras bloqueo de carreteras

Un grupo de 33 ciudadanos peruanos fue evacuado y trasladado a la ciudad de La Paz luego de quedar atrapado por los bloqueos de carreteras que se registran en Bolivia, en el marco de las protestas sociales contra el retiro del subsidio a los combustibles. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que activó sus mecanismos de asistencia desde las primeras horas del viernes 10 de enero del 2026.

De acuerdo con la Cancillería, la evacuación fue posible gracias a la coordinación entre el Consulado General del Perú en La Paz y la Agregaduría Policial, logrando poner a salvo a 33 connacionales. De ellos, 22 ya cuentan con alojamiento y alimentación brindados por el servicio consular, aunque por el momento se encuentran imposibilitados de continuar su retorno al Perú debido a los bloqueos.

Además, se ha identificado a otros 29 peruanos varados en diferentes regiones del país altiplánico, quienes también están recibiendo apoyo humanitario consistente en alimentos, hospedaje y medicinas. Para centralizar el seguimiento de todos los casos, la Embajada del Perú en Bolivia, el Consulado en La Paz y los agregados militares y policiales han instalado un centro de control que monitorea la situación.

NÚMERO DE EMERGENCIA

Las protestas en Bolivia se originaron tras la promulgación de un decreto del Gobierno que eliminó el subsidio a los combustibles, lo que ha provocado el rechazo social y el bloqueo de las principales vías del país. Ante este escenario, la Cancillería reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los peruanos en el exterior y habilitó el número de emergencia +591 70164657 para brindar asistencia inmediata.