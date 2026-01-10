De la ‘Doctrina Monroe’ a la doctrina ‘Donroe’: Trump y su nueva política para América Latina

Especialistas advierten que la gestión de Donald Trump busca imponer una presencia política y militar más dura en América Latina, orientada a frenar la influencia china en la región.

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha venido acompañado de un giro contundente en la política exterior hacia América Latina, especialmente tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y proteger la seguridad nacional, el mandatario republicano ha endurecido su discurso y no ha descartado acciones similares en otros países de la región.

Estas medidas han reavivado el debate sobre una nueva doctrina estadounidense para el hemisferio. En ese sentido, diversos especialistas analizaron si Washington está aplicando una versión actualizada de la histórica Doctrina Monroe, esta vez rebautizada por Trump como la “Doctrina Donroe”, un juego de palabras entre su apellido y el del expresidente James Monroe.

Para el politólogo Alejandro Mejía, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta nueva visión combina la vieja idea de “América para los americanos” con una estrategia de fuerza. Según explicó, Trump ha incorporado a su política exterior una suerte de “diplomacia del cañonero”, con el objetivo de convertir a América Latina en un espacio de influencia directa de Estados Unidos en el siglo XXI.

En entrevista con RPP, el investigador mexicano Juan Barrón Pastor señaló que el presidente Donald Trump busca consolidar a su país como una potencia a nivel todo del hemisferio, con influencia desde Groenlandia hasta la Patagonia. Sin embargo, advirtió que esta estrategia se basa más en la presión política y militar que en una oferta real de inversión y desarrollo para los países latinoamericanos.

¿BUSCA FRENAR INFLUENCIA CHINA?

Uno de los ejes centrales de la llamada ‘Doctrina Donroe’ es la intención de frenar el avance de China en la región. En los últimos años, el gigante asiático ha incrementado su presencia en América Latina mediante inversiones en infraestructura, energía y tecnología, como el caso del puerto de Chancay en el Perú, lo que ha convertido a Pekín en un socio clave para varias economías del continente.

Pese a ello, analistas internacionales consideran que desplazar a China será una tarea compleja. El economista Carlos Aquino recordó que el comercio y la inversión china en América Latina superaron ampliamente los objetivos trazados para 2025, lo que demuestra una integración económica profunda y difícil de revertir, incluso con una política estadounidense más agresiva bajo el liderazgo de Trump.