Donald Trump ADVIERTE a Groenlandia: “Me gustaría llegar a un acuerdo a las buenas o malas”

En medio de las tensiones que han surgido en los últimos días entre Estados Unidos y una negación a la venta de Groenlandia, el mandatario del país norteamericano, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia, esto con el propósito de que Rusia o China lo ocupen.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el presidente enfatizó que buscarán tener un diálogo para que puedan aceptar algún tipo de oferta y la isla pase a manos de su nación; caso contrario, aplicará otros métodos.

“Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario", manifestó.

RELACIÓN CON EL PRESIDENTE DE CHINA Y RUSIA

Al ser consultado de la intervención que realizó Estados Unidos el último sábado 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, generando la crítica de los presidentes de China y Rusia, Donald Trump aseguró que tiene una relación cordial con ambos mandatarios.