Edmundo González tras liberación de presos políticos: “Me alegra ver el abrazo de los que se reencontraron”

Después de que el Gobierno de Venezuela anunciara la liberación de decenas de presos políticos, surgieron en las últimas horas informaciones contradictorias sobre los nombres de las personas que iban a dejar la cárcel; el líder opositor al chavismo, Edmundo González, se pronunció al respecto de las especulaciones.

Por medio de sus plataformas digitales, González Urrutia hizo un llamado a cumplir con la promesa que se ha hecho a los familiares de las personas que quieren volver a darse un abrazo y beso con sus parientes, debido a todo el tiempo que han sido apresados.

“No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue”. “Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse”, comentó el líder opositor.

APOYO INCONDICIONAL A LAS PERSONAS QUE FALTAN LIBERAR

Aunque no sean liberadas todas las personas encarceladas durante el régimen de Nicolás Maduro, Edmundo González reveló que apoyará incondicionalmente a las personas que esperan dejar los centros en los que fueron apresados. “Mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”.