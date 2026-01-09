Trump anuncia que EE. UU. decidirá qué petroleras operarán en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Washington determinará qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela y actuará como intermediario directo entre las empresas y el gobierno venezolano.

Trump realizó el anuncio durante una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales compañías de energía, entre ellas Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips, con el objetivo de abordar la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar, vamos a cerrar el acuerdo”, afirmó Trump, quien además garantizó seguridad total a las compañías interesadas en operar en el país sudamericano.

El mandatario fue enfático al señalar que las empresas no negociarán directamente con Venezuela, sino exclusivamente con el gobierno estadounidense. “Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, sostuvo.

CONTROL DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA

En el encuentro participaron representantes de más de una veintena de empresas, incluyendo Repsol, Shell, Eni, Halliburton, Trafigura y Vitol Americas, lo que evidencia el interés internacional por acceder a las reservas de petróleo de Venezuela, consideradas entre las más grandes del mundo

Venezuela, sancionada por Washington desde 2019, concentra cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, aunque su producción se ha desplomado por años de subinversión, sanciones y embargos.