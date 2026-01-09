Rusia bombardea nuevamente distintas ciudades de Ucrania: ataque deja 4 muertos y 20 heridos

Esta madrugada, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo de misiles y drones contra distintas ciudades de Ucrania, dejando al menos cuatro fallecidos y más de 20 heridos. Las bombas afectaron decenas de edificios residenciales.

El gobierno del presidente Vladimir Putin informó que en esta oportunidad su ejército empleó el potente misil balístico Oreshnik, en un ataque que comprendió las ciudades de Kiev y Leópolis, que terminaron a oscuras tras los bombardeos rusos.

REPRESALIA RUSA

Las Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó 242 drones y una combinación de 36 proyectiles, incluyendo uno balístico de alcance medio. El Oreshnik del ejército ruso fue lanzado desde el centro de pruebas de Kasputin Yar, en Astrakhan.

Según confirmó el Ministerio de Defensa ruso, este contundente ataque fue una represalia por el operativo con aviones no tripulados ucranianos contra la residencia privada del presidente Vladimir Putin, realizado el pasado mes de diciembre.