Donald Trump expresa interés por reunirse con María Corina Machado: Es una buena persona

Durante una amplia entrevista con Fox News, el mandatario Donald Trump manifestó su intención de reunirse con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien visitará Washington D.C. la semana próxima.

“Es una buena persona. Viene la semana que viene y me interesa verla”, señaló el presidente estadounidense, sorprendiendo con su respuesta pues había asegurado que Machado no tenía respaldo popular en Venezuela.

GRAN HONOR

Sobre el Premio Nobel de la Paz que la activista venezolana ofreció traspasarle en reconocimiento por la operación militar que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, Donald Trump respondió que "sería un gran honor".

Por otro lado, celebró la excarcelación de los presos políticos en Venezuela por parte del régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, quien ha recibido el encargo de EEUU para liderar el gobierno tras la captura de Maduro Moros.