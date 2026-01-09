Trump tras caída de Maduro: "Nos hemos apropiado de US$ 4 mil millones en petróleo en un día"

Washington y Caracas concentran la atención internacional luego de que el mandatario estadounidense confirmara que, tras la detención de Maduro, su administración avanzará con inversiones petroleras y un esquema de estabilización económica, mientras descarta elecciones inmediatas en Venezuela por la precariedad institucional.

TRUMP IMPULSA CAPITAL PRIVADO PARA REACTIVAR EL PETRÓLEO VENEZOLANO

Durante una entrevista con Fox News, Trump afirmó que “nos hemos apoderado de todo un país” y que en un solo día su gobierno se apropió de US$4 mil millones en petróleo, cifra que —dijo— seguirá aumentando. El jefe de Estado detalló que se reunirá con ejecutivos de grandes petroleras de EEUU para “hacer funcionar el petróleo” y reconstruir toda la infraestructura petrolera, eje central del plan económico para Venezuela. Según la Casa Blanca, 14 empresas ya fueron invitadas a participar del proceso.

En paralelo, la administración republicana sostiene que mantiene coordinación con la presidenta interina Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios, mientras el Senado de EEUU frena eventuales acciones militares adicionales sin aval legislativo. Trump justificó la ausencia de comicios en el corto plazo al describir a Venezuela como un país con grave deterioro social e institucional, lo que —aseguró— obliga a priorizar la reconstrucción energética.

"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

Trump también defendió la captura de Maduro —operativo denominado “Resolución Absoluta”— que incluyó helicópteros y buques militares para trasladarlo de Caracas a Nueva York. En sus declaraciones, responsabilizó al régimen chavista por vínculos con el narcotráfico y afirmó que varios buques con droga interceptados tenían origen venezolano. “No fue una decisión difícil”, sostuvo, al tiempo que aseguró haber traído estabilidad a la región.

Sobre el calendario político, el mandatario coincidió con el secretario de Estado Marco Rubio en que primero debe garantizarse la estabilidad económica antes de votar. “Debemos reconstruir el petróleo primero”, insistió. Trump adelantó además una reunión con la líder opositora María Corina Machado, y afirmó que la intervención estadounidense puso fin al respaldo que Cuba brindaba a Caracas. Finalmente, confirmó que el pedido de liberación de presos políticos ya está en marcha.