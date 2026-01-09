Donald Trump anuncia ofensiva terrestre contra cárteles y afirma que “controlan México”

En una entrevista televisiva, el presidente estadounidense aseguró que los cárteles están “controlando México” y que su gobierno implementará una nueva fase de operaciones en tierra para combatirlos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración se prepara para lanzar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, después de operaciones marítimas en el océano Pacífico y el mar Caribe. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles”, sin precisar fechas, ubicaciones o el alcance operativo de esas acciones.

Escalada en la estrategia antidrogas

Trump sostuvo que los grupos criminales tienen un papel determinante en el país liderado por Claudia Sheinbaum, asegurando que “los cárteles están controlando México” y calificando como “muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país” ante esa situación. Según su declaración, este supuesto control justifica la transición de la lucha contra el narcotráfico de operaciones marítimas a acciones sobre tierra.

El mandatario también vinculó la violencia del narcotráfico con el impacto en Estados Unidos, al afirmar que los cárteles matan entre “250,000 y 300,000 personas en nuestro país cada año” a causa de las drogas. Estas cifras fueron presentadas por Trump en el contexto de su argumento para intensificar la ofensiva contra las redes criminales, especialmente en relación con el tráfico de fentanilo.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han detallado cómo se ejecutarían los ataques terrestres anunciados, ni si implicarían operaciones dentro del territorio mexicano. Las declaraciones de Trump se producen en medio de fuerte atención internacional tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, una acción que ha generado críticas regionales y preocupaciones diplomáticas.