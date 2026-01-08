Venezuela anuncia liberación de presos políticos: entre los excarcelados hay varios extranjeros

Este mediodía, el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos ciudadanos extranjeros, fueron liberados, sin dar mayores detalles sobre el tema.

Esta es la primera excarcelación bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de EEUU. No se conoce el número exacto de los liberados.

PODER JUDICIAL

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad inmediata de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Rodríguez Gómez.

La ong Foro Penal informó que tiene contabilizado 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 son militares. Estas personas están privadas de su libertad sin haber tenido un proceso judicial o una acusación formal.