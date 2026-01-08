Donald Trump y Gustavo Petro acuerdan reunión en medio de tensiones por operativo en Venezuela

El presidente Donald Trump anunció que se reunirá próximamente con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, esto, tras sostener una conversación telefónica. Ambos mandatarios tuvieron un áspero cruce de palabras luego del operativo que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro Moros.

El mandatario estadounidense dijo que fue contactado por Petro Urrego para hablar sobre temas relacionados con el narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales. Adelantó que el encuentro será en la Casa Blanca y que los detalles los coordina el secretario de Estado, Marco Rubio, y la cancillería colombiana.

OPERACIÓN EN COLOMBIA

Como se recuerda, los cuestionamientos de Gustavo Petro al operativo en Venezuela desataron la furia de Donald Trump, quien lo calificó como un “matón” y “narcotraficante”, además de señalar que Colombia está muy enferma, gobernada por alguien que “produce cocaína y la vende a Estados Unidos”.

Asimismo, el mandatario norteamericano sugirió que una operación militar en Colombia, similar a la desarrollada hace unos días en Venezuela, donde se detuvo al dictador chavista y su pareja, “le sonaba bien”, lo que provocó una réplica inmediata por parte del Poder Ejecutivo colombiano, informa RPP.