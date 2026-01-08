Edmundo González sobre Venezuela: “Debe respetarse el voto expresado el 28 de julio”

A pocos días de cumplirse una semana de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras un operativo de Estados Unidos, el opositor del chavismo, Edmundo González, se pronunció sobre la situación que debería atravesar Venezuela en los próximos días.

Por medio de una publicación y en respuesta al presidente del Perú, José Jerí, González Urrutia aseguró que debería respetarse la voluntad popular del 28 de julio del 2024. Además, agradeció a Jerí Oré por el apoyo que le ha mostrado.

"En ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática. Una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas. Agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano”, escribió en X.

TODO SUCEDE EN UN PANORAMA DIFERENTE

La solicitud de Edmundo González sucede en un contexto diferente, ya que, luego de la intervención de Nicolás Maduro y su esposa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Delcy Rodríguez tendrá la misión de llevar un Gobierno de transición.