Diosdado Cabello afirma que ataque de EEUU dejó “hasta ahora” 100 fallecidos en Venezuela

El ministro de Interior venezolano aseguró que el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sufrieron lesiones durante su captura en Caracas.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado —que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores— ha dejado “hasta ahora” 100 personas fallecidas y una cantidad similar de heridos en Venezuela. Cabello hizo estas declaraciones en su programa televisivo “Con el mazo dando”, transmitido por la televisión estatal, donde calificó la acción como un “ataque bárbaro” que impactó tanto a fuerzas de seguridad como a civiles.

El funcionario aseguró que entre las víctimas mortales se encuentran civiles —incluidas mujeres y jóvenes que se encontraban en sus hogares— además de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad. Cabello dedicó la emisión a rendir homenaje a los caídos y a enfatizar que el pueblo venezolano se mantiene unido en respaldo al liderazgo de Maduro y Flores.

El ministro calificó la operación como un “evento traumático” y subrayó que en situaciones de guerra “la primera baja es la verdad”, sugiriendo que existen campañas de desinformación. Además, Cabello indicó que tanto Maduro como Flores sufrieron lesiones durante su captura, aunque se encuentran con vida y recuperándose.

MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA

Este relato oficial se da en medio de informes oficiales venezolanos sobre homenajes y jornadas de duelo por militares fallecidos en los ataques, así como investigaciones en curso por parte del Ministerio Público para determinar el alcance de las muertes y heridas tras la incursión estadounidense.