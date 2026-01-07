Trump afirma que Venezuela solo comprará productos de EE. UU. con ingresos de su petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela comprará únicamente productos manufacturados en Estados Unidos utilizando los ingresos generados por la venta de su petróleo bajo supervisión estadounidense, una medida que redefine las relaciones comerciales y energéticas entre ambos países.

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, publicó Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense agregó que el acuerdo incluye un esquema en el cual Venezuela destinará sus ingresos petroleros a adquirir diversos productos entre ellos medicinas.

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró.

ENTREGA DE MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO

La iniciativa se da en medio de negociaciones más amplias sobre la venta de crudo venezolano a Estados Unidos, que según Trump implicaría el envío de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cuyos ingresos serían controlados por Washington.