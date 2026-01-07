Tekashi 6ix9ine volverá a la prisión por tres meses: “Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”

Por medio de sus redes sociales, Tekashi 6ix9ine anunció que volverá a prisión por un periodo de tres meses, luego de haber vulnerado una serie de términos de su libertad condicional, de acuerdo a medios internacionales.

El rapero será recluido en un centro penitenciario de Nueva York. En el post que difundió el propio cantante da a conocer que podría compartir cárcel con el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado el último 3 de enero. Además, destacó que durante su encierro compartirá momentos con exmandatarios.

“Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes. A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió la expareja de Yailin La más Viral.

¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A TEKASHI?

A sus 29 años, Tekashi 6ix9ine ha estado involucrado en diversos problemas con los agentes policiales de Estados Unidos, como agresiones físicas, abuso en agravio de una menor de edad y delitos vinculados a la venta de drogas.