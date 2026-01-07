Perú es reconocido como mejor destino especializado del mundo por prestigiosa revista china

Perú fue galardonado como "Mejor Destino de Nicho del Mundo" por la revista china Travelling Scope, uno de los medios turísticos más influyentes de ese país, en el marco de su concurso anual Star Awards 2025.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que el reconocimiento fue entregado oficialmente a la Oficina Comercial de Promperú en Shanghái, durante una ceremonia realizada en diciembre pasado.

Atributos que destacaron

La distinción reconoce la capacidad del Perú para ofrecer experiencias diferenciadas, auténticas y de alto valor cultural, características particularmente valoradas por el turista chino especializado. Según el Mincetur, este segmento busca propuestas que superen los circuitos convencionales, integrando paisajes naturales excepcionales, conexión con culturas ancestrales y una gastronomía de renombre internacional.

Posicionamiento de Perú y atributos

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que este premio "refuerza el posicionamiento del Perú como un destino único en el mundo". Subrayó que Travelling Scope es una publicación clave en China, especializada en análisis de tendencias y recomendaciones de viaje, con una amplia audiencia que la convierte en un referente para la promoción turística en ese mercado.

Crecimiento del turismo chino

El reconocimiento representa una oportunidad estratégica para consolidar la imagen del Perú en China, su principal mercado emisor de turistas asiáticos. Entre enero y noviembre de 2025, el país recibió 38,384 visitantes chinos, lo que significa un crecimiento del 10.9% frente al mismo periodo del año anterior.