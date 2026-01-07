EEUU anuncia control indefinido sobre la venta del petróleo venezolano tras captura de Maduro

Estados Unidos dio un nuevo giro a su estrategia energética y geopolítica hacia Venezuela. En un anuncio que marca un precedente, Washington confirmó que controlará por tiempo indefinido la venta del petróleo venezolano y la administración de los ingresos generados por esa producción.

ASUME CONTROL DE LA VENTA DE CRUDO VENEZOLANO

El Gobierno de Estados Unidos anunció que ejercerá un control indefinido sobre la venta del petróleo de Venezuela y depositará los fondos obtenidos en cuentas administradas por Washington. Así lo informó el secretario de Energía, Chris Wright, durante una conferencia energética organizada por Goldman Sachs en Miami, el miércoles 7 de enero de 2026.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela (…) indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela”, afirmó el funcionario, precisando que esta política abarcará tanto el petróleo actualmente almacenado como la producción futura.

Wright detalló que Estados Unidos permitirá que el crudo venezolano sea vendido a refinerías estadounidenses y a mercados internacionales, pero aclaró que las operaciones estarán directamente bajo control del Gobierno estadounidense. “Las ventas las hará el Gobierno de EEUU y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EEUU”, sostuvo.

Según el secretario, los fondos podrán eventualmente retornar a Venezuela para beneficiar a la población, aunque subrayó que Washington necesita “ese poder y ese control” sobre las ventas para impulsar cambios estructurales en el país. El anuncio se da un día después de que el presidente Donald Trump informara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización en el mercado norteamericano.

REACTIVACIÓN DEL SECTOR PETROLERO

Las declaraciones se producen tras la reciente captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro, un hecho que ha acelerado los movimientos de Washington sobre el sector energético del país sudamericano. Trump estimó que, en un plazo de 18 meses, las petroleras estadounidenses reactivarán la industria petrolera venezolana.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, con aproximadamente el 17 % del total global, aunque actualmente solo aporta alrededor del 1 % de la producción mundial. En ese contexto, el control estadounidense sobre la comercialización del petróleo se perfila como una de las piezas clave en la reconfiguración económica y política del país.