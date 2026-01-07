Trump arremete contra la OTAN y cuestiona por qué no recibió el Nobel de la Paz: "yo salvé millones de vidas"

Un nuevo mensaje del presidente de Estados Unidos volvió a sacudir el tablero internacional. Donald Trump expresó públicamente sus dudas sobre el compromiso real de la OTAN con Washington, en medio de un escenario marcado por decisiones militares y operativos estratégicos en aguas internacionales.

TRUMP CUESTIONA A LA OTAN

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que duda que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respalde a Estados Unidos si llegara a necesitarlo. El mensaje fue publicado en su red social Truth Social, apenas un día después de que la Casa Blanca dejara abierta la vía militar como una opción para la anexión de Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, país miembro de la alianza.

“Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió Trump, reforzando un discurso crítico que ha sostenido durante años respecto al rol y las obligaciones de los aliados europeos dentro del tratado de defensa colectiva.

RECLAMOS Y CRÍTICAS A NORUEGA

En su publicación, Trump insistió en que muchos países de la OTAN no cumplían con un gasto militar adecuado hasta su llegada al poder. “Estados Unidos pagaba tontamente por ellos. Con todo respeto, los he hecho llegar al 5 % del PIB destinado a defensa”, aseguró, atribuyéndose el aumento de los presupuestos militares de los socios del bloque.

El mandatario combinó el mensaje político con una queja personal al recordar que Noruega —también miembro de la OTAN— no le otorgó el Premio Nobel de la Paz, pese a que, según afirmó, “puse fin a ocho guerras. (...) Pero eso no importa, lo que sí importa es que yo salvé millones de vidas”. “Son todos mis amigos”, añadió Trump, en un tono ambivalente que alternó críticas con gestos de cercanía hacia los aliados.

PRESIÓN MILITAR EN LA REGIÓN

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que Estados Unidos incautara dos petroleros que habrían desafiado el bloqueo naval impuesto a Venezuela. El buque Bella 1, de bandera rusa, fue interceptado en el Atlántico Norte tras dos semanas de persecución, mientras que el M/T Sophia fue capturado en el Caribe sin incidentes.

El Comando Europeo de Estados Unidos informó que la operación fue ejecutada por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con los departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional, por violaciones a las sanciones estadounidenses. Fuentes citadas por el The New York Times señalaron que buques militares rusos, incluido un submarino, se encontraban en las inmediaciones, aunque no ofrecieron resistencia durante la intervención.