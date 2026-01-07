María Corina Machado afirma que su coalición está lista para gobernar Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" luego de la captura y traslado hacia Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro.

En una entrevista con el canal estadounidense CBS, Machado declaró que "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída del mandatario chavista.

Cuando se le preguntó si ella debería ser la próxima líder de Venezuela, María Corina Machado reafirmó que "Absolutamente, sí", señalando que su coalición tiene como presidente electo a González".

Crítica a presidenta interina

La líder opositora criticó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, declarando a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella", citando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro.

Reconocimiento internacional

Cabe resaltar, que María Corina Machado ganó las elecciones primarias para competir contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, pero el gobierno venezolano le prohibió presentarse.

Fue sustituida por el diplomático retirado Edmundo González, a quien Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron como ganador de los comicios después de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.