Delcy Rodríguez decreta luto nacional en honor a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo nacional en honor a los “jóvenes mártires” que, según afirmó, fallecieron defendiendo al país y a Nicolás Maduro durante la reciente operación militar de Estados Unidos que concluyó con su captura junto a su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez anunció la medida durante un acto oficial en Caracas, transmitido por el canal estatal, donde expresó su reconocimiento a quienes dio su vida por “valores supremos de la república”.

CIFRAS OFICIALES

Las cifras oficiales sobre las víctimas del ataque aún son inciertas. El Gobierno venezolano ha confirmado al menos la muerte de 24 militares del Ejército, mientras que autoridades cubanas anunciaron 32 fallecidos entre su personal desplegado en Venezuela. En contraste, un funcionario citado por medios locales mencionó un total de hasta 80 muertos, aunque este dato no ha sido verificado de forma independiente.

A pesar del impacto del ataque, la vida en Caracas y otras ciudades afectadas ha comenzado a mostrar señales de normalidad. Comercios, oficinas y servicios urbanos han reabierto progresivamente, aunque residentes reportan un ambiente de cautela y cierre anticipado de locales debido tanto a las festividades de inicio de año como a la incertidumbre generada por los bombardeos.