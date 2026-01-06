Maduro y su esposa sufrieron golpes en la cabeza al intentar huir de militares estadounidenses

Funcionarios de la administración Trump revelaron que el dictador venezolano y su esposa sufrieron golpes en la cabeza mientras huían durante la operación militar del 3 de enero.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones en la cabeza al intentar escapar de las fuerzas estadounidenses que los capturaron en Caracas, según informaron funcionarios del Gobierno de Donald Trump durante una sesión informativa con legisladores, citada por la cadena CNN. De acuerdo con el reporte, ambos se golpearon contra una pesada puerta de acero dentro del complejo donde se encontraban ocultos.

Las autoridades señalaron que, al intentar huir apresuradamente, el marco bajo de la puerta provocó los impactos, tras lo cual fueron interceptados por miembros de la unidad de élite Delta Force. Los efectivos les brindaron primeros auxilios antes de ser trasladados fuera del lugar como parte del operativo militar ejecutado en la madrugada del 3 de enero.

Durante una audiencia judicial posterior en Nueva York, Maduro y Flores presentaron signos visibles de las lesiones. El abogado de la exprimera dama indicó que su clienta sufrió heridas significativas, incluyendo posibles contusiones severas en las costillas, y solicitó evaluaciones médicas completas. Testigos en la sala señalaron que Flores llevaba vendajes en la cabeza y mostraba dificultades para mantenerse en pie, mientras Maduro evidenciaba problemas de movilidad.

DELCY RODRÍGUEZ EN EL PODER

El operativo, que contó con la participación de cerca de 200 efectivos estadounidenses, no fue considerado por Washington como una acción de cambio de régimen. Según funcionarios citados por CNN, el poder político en Venezuela se mantiene bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, con quien Estados Unidos evalúa posibles canales de diálogo en medio de un escenario aún marcado por la tensión y la incertidumbre.