Cuatro países de América Latina comparten una de las mayores reservas de agua dulce del planeta

América Latina alberga una de las mayores reservas estratégicas de agua dulce de la Tierra, un recurso cada vez más escaso a nivel global. Se trata del Sistema Acuífero Guaraní, una formación subterránea que se extiende por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y que concentra cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua, según estimaciones técnicas internacionales.

Este acuífero, considerado el más grande de América Latina y el tercero del mundo, se encuentra a profundidades que alcanzan los 2.000 metros, y almacena agua que se ha filtrado durante miles de años a través de capas de roca altamente permeables. Su importancia radica no solo en su tamaño, sino en la calidad del agua, que presenta baja salinidad y mínimos niveles de contaminación natural.

En un contexto donde menos del 3 % del agua del planeta es dulce y solo una fracción está disponible para uso humano, el valor estratégico del Acuífero Guaraní cobra especial relevancia. De acuerdo con organismos internacionales, el continente americano concentra alrededor del 45 % de las reservas renovables de agua dulce, lo que convierte a la región en un eje central frente al cambio climático y la creciente demanda hídrica.

UN RECURSO COMPARTIDO Y EN RIESGO

Brasil posee la mayor porción del acuífero, utilizándolo para abastecimiento urbano, agrícola e industrial, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay dependen de este sistema para consumo humano, riego y actividades productivas. Especialistas advierten que, pese a su magnitud, el acuífero no es inagotable y enfrenta riesgos asociados a la sobreexplotación, la contaminación y la falta de coordinación regional.

A nivel mundial, países como Canadá, Rusia, Estados Unidos y China también destacan por sus reservas de agua dulce, sustentadas en grandes ríos y lagos. Sin embargo, el Acuífero Guaraní sobresale por su carácter subterráneo y estratégico, convirtiéndose en uno de los recursos naturales más valiosos de Sudamérica en un escenario global marcado por la escasez de agua potable.