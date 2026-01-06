Confirman 55 fallecidos luego del operativo que terminó con la captura de Maduro

A tres días de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, periodistas locales y organizaciones confirmaron la muerte de al menos 55 personas durante los ataques aéreos registrados la madrugada del 3 de enero, en el marco del operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Los bombardeos se concentraron en Caracas, Miranda y La Guaira, según los reportes verificados.

De acuerdo con el registro conjunto del Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela, entre los fallecidos se encuentran 23 militares venezolanos, 32 ciudadanos cubanos y dos mujeres civiles.

Las víctimas fueron identificadas tras el contraste de actas oficiales, testimonios de familiares y comunicados gubernamentales, lo que permitió precisar nombres, edades y lugares de fallecimiento.

MILITARES CUBANOS FALLECIDOS

Los 32 ciudadanos cubanos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior de Cuba, de acuerdo con un comunicado emitido por el Gobierno de La Habana, que confirmó su presencia en Venezuela bajo acuerdos de cooperación bilateral.

En tanto, los 23 militares venezolanos estaban adscritos a distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluidos efectivos de Fuerte Tiuna y de la Academia Militar.