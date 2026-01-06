La vez que “Popeye” acusó a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico internacional

La madrugada del 3 de enero, en Venezuela, se registró la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos, quienes ahora tendrán que responder por acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas, dispositivos destructivos y corrupción.

Las imputaciones contra Maduro no son nuevas. Desde hace varios años, distintas investigaciones lo vinculan con redes del narcotráfico internacional, señalamientos que hoy vuelven a cobrar fuerza tras recordar las declaraciones de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. El exsicario sostuvo en repetidas ocasiones que el mandatario venezolano tenía injerencia directa en el tránsito de drogas por su país.

Velásquez Vásquez, quien pasó más de 20 años en prisión y luego ganó notoriedad en redes sociales y YouTube, relató supuestos vínculos entre la dictadura venezolana y disidencias de las Farc para el envío de cocaína al exterior. “Las Farc son narcotraficantes, ellos envían la cocaína a través de la frontera con Venezuela”, señaló en su momento.

ACUSACIONES QUE APUNTAN A UNA RED INTERNACIONAL

En sus declaraciones más polémicas, “Popeye” aseguró que la droga cruzaba la frontera hacia Venezuela y era entregada a figuras clave del chavismo como “Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro”, desde donde salía hacia distintos mercados del mundo.

También mencionó presuntos lazos con capos mexicanos, señalando que “El Chapo” Guzmán podía testificar contra el régimen, algo que finalmente ocurrió de forma indirecta cuando su hijo Ovidio Guzmán declaró en 2025 ante un tribunal estadounidense.