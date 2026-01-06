EEUU asegura que gobierno venezolano ha dejado claro que acatará sus términos y demandas

Esta mañana, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que el gobierno venezolano "ha enviado mensajes" concretos al secretario de Estado, Marco Rubio, para "dejar claro" que cumplirán con todos "los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos".

Destacó que esta nueva postura de Delcy Rodríguez, presidenta interina, se debe al haber cercado al país durante varios meses en el mar, la destrucción de lanchas adjudicadas al narcotráfico, y últimamente impidiendo el paso de barcos que llevaban petróleo.

NO CULPABLES

Miller hizo estas declaraciones mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general, Pam Bondi, exponían en el Senado, en una sesión privada, a los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque a Venezuela.

En la víspera, y en medio de gran expectativa, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos que enfrentan ante un tribunal de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en la ciudad de Caracas.