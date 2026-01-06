Cubanos preocupados por la caída de Nicolás Maduro: temen se termine el envío de petróleo

"El 2026 va a ser duro", "Venezuela es el principal suministrador de petróleo", "el escenario económico se va a poner complicado", comentaron algunos habaneros tras la caída de Nicolás Maduro, incondicional aliado de Cuba y su proveedor de combustible.

En conferencia de prensa, tras la detención del exdictador venezolano, el presidente Donald Trump dijo que la isla "está a punto de caer”, luego de la captura de Maduro Moros, aunque minimizó la necesidad de una intervención militar estadounidense.

Desde el 2000, Cuba contó con el petróleo venezolano mediante un acuerdo con el presidente Hugo Chávez (1999-2013). La isla recibía crudo a cambio del envío de médicos, maestros y entrenadores deportivos, el convenió siguió con Maduro Moros.

SOCIO POLÍTICO

"Venezuela ha estado enviando a Cuba un promedio de 30.000 a 35.000 barriles diarios", detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Cantidad que no cubre el consumo del país que necesita 72.000 barriles diarios.

El experto en temas de petróleo dijo también que "no está claro si los envíos de petróleo venezolano a Cuba continuarán. Cuba no tiene los recursos para comprar ese volumen ni socio político que lo rescate de esa posible situación", declaró a AFP.