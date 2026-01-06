"Delcy Rodríguez es una de las responsables de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela", dice Machado

En entrevista con el canal Fox News, la lideresa opositora venezolana María Corina Machado señaló que regresará a su país a la brevedad posible y cuestionó fuertemente a la presidenta interina Delcy Rodríguez Gómez.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", dijo Machado Parisca. Asimismo, manifestó que superada la crisis actual que atraviesa su país, "Venezuela se convertirá en el centro energético" de América.

ABRIR LOS MERCADOS

"Vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados", declaró la Nobel de Paz, de quien el presidente Donald Trump, afirmó tras la captura de Nicolás Maduro, que “es muy rechazada por el pueblo de Venezuela”.

Respecto a Delcy Rodríguez, quien juramentó en la víspera como presidenta interina en lugar de Maduro, indicó que "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en el país.