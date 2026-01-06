María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado reapareció públicamente este lunes 5 de enero de 2026 en una entrevista con Fox News. En diálogo con el periodista Sean Hannity, la Premio Nobel de la Paz 2025 acusó a la presidenta interina Delcy Rodríguez de ser “la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas”, y aseguró que el país atraviesa un momento decisivo para avanzar hacia una transición democrática.

Desde una ubicación no revelada, Machado afirmó que regresará “pronto” a Caracas y sostuvo que la voluntad popular respalda un cambio profundo en la nación caribeña. “Ganamos unas elecciones por un gran margen, y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%”, declaró, al tiempo que denunció una escalada represiva tras la captura de Maduro. Según señaló, existen riesgos de detenciones contra ciudadanos que expresen apoyo al presidente estadounidense Donald Trump.

ARREMETE CONTRA DELCY RODRÍGUEZ

En su primera entrevista tras la caída del exmandatario, la dirigente opositora también arremetió contra Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta ante la Asamblea Nacional presidida por su hermano Jorge Rodríguez.

Machado la acusó de mantener alianzas con Rusia, Irán y China, y aseguró que es ampliamente rechazada por la población venezolana. No obstante, precisó que por ahora no retornará al país debido al clima de inestabilidad y persecución política.