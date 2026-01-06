Machado agradece a Trump por captura de Maduro y anuncia que volverá a Venezuela

La líder opositora aseguró que planea regresar al país lo antes posible y afirmó que la caída del régimen abre la puerta para una transición democrática en el país.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro. Sus declaraciones las brindó durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News, donde destacó el rol de Washington en el desenlace que puso fin al régimen chavista.

Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y relató que tuvo que salir de Venezuela de manera clandestina para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para participar en la ceremonia oficial. La opositora remarcó que ese reconocimiento simboliza la lucha de los venezolanos por la libertad y la democracia.

Asimismo, aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible, aunque precisó que no ha hablado directamente con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. Según señaló, su prioridad es acompañar el proceso de transición política y contribuir a la reconstrucción institucional del país tras años de crisis.

LE RESPONDE A TRUMP

En ese sentido, Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho y garantizaría seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Además, afirmó que su movimiento obtendría “más del 90 % de los votos” en elecciones libres y justas, pese a que Trump ha declarado públicamente que la dirigente no cuenta con suficiente apoyo interno para liderar el país.