Suiza congela activos de Nicolás Maduro para evitar fuga de bienes ilícitos

El Consejo Federal de Suiza anunció la congelación “con efecto inmediato” de todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él posean en ese país, como una medida preventiva para evitar la fuga de bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita. La decisión tendrá una vigencia inicial de cuatro años y se suma a las sanciones que Suiza mantiene contra el entorno del exdictador venezolano desde 2018.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades suizas precisaron que la medida no afecta a los miembros del actual Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro. Asimismo, aclararon que el congelamiento no se basa en el derrocamiento del exlíder chavista ni en si este se produjo en conformidad con el Derecho Internacional.

El Consejo Federal explicó que, ante la “volátil situación” política y jurídica en Venezuela, se optó por esta acción cautelar para impedir que bienes eventualmente ilícitos puedan ser transferidos fuera de Suiza. “Varios escenarios son posibles”, señalaron, por lo que consideraron necesario preservar esos activos ante eventuales procesos legales futuros.

EN BENEFICIO DE VENEZUELA

En ese sentido, Suiza indicó que, si se demuestra que los bienes congelados fueron adquiridos de forma ilícita, estos podrán ser utilizados en beneficio del pueblo venezolano. “La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca”, remarcó el Consejo Federal, reafirmando su disposición a cooperar con eventuales acciones legales que emprenda Venezuela en el futuro.