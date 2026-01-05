Donald Trump descarta pronto llamado de elecciones en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

En horas de la tarde de este lunes, durante una conferencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que se haga un pronto llamado a elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De acuerdo al mandatario norteamericano, la nación llanera tiene que recuperarse de la salida del chavista que se concretó el último fin de semana luego de un trabajo de inteligencia de varios meses.

¿QUIÉNES ESTARÁN A CARGO DE VENEZUELA?

En medio de este periodo de transición, Donald Trump anunció que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, así como el asesor de temas de seguridad y migración, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance, estarán a cargo de las negociaciones y conversaciones con la presidente interina, Delcy Rodríguez.

Donald Trump dejó en claro que la intervención militar realizada en Venezuela tiene como finalidad erradicar las sustancias ilícitas en el continente. "No estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas".