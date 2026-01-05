Nicolás Maduro es acusado por Israel de lavar dinero en beneficio de Hezbollah e Irán

En medio de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el último sábado por tropas de Estados Unidos, la portavoz del Primer Ministro de Israel, Shosh Bedrosian, reveló que el chavista es acusado de lavar dinero en beneficio del grupo terrorista Hezbollah.

Durante sus declaraciones, Bedrosian aseguró que Maduro Moros ayudó a impulsar el terrorismo en la nación iraní. "Puedo decirles que Venezuela también forma parte del eje del terror (iraní)".

DESTACAN LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó el trabajo realizado por las tropas norteamericanas.

Además, enfatizó que la operación en el territorio llanero tiene el objetivo de recuperar la democracia. "El apoyo e todo el gobierno a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia en esta región".