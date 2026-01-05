Dinamarca advierte que un ataque de EE. UU. a Groenlandia significaría el fin de la OTAN

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lanzó una dura advertencia a Estados Unidos al afirmar que un eventual ataque contra Groenlandia supondría el colapso de la OTAN y del sistema de seguridad construido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sus declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara su intención de que la isla ártica pase a control de Washington por razones estratégicas.

En una entrevista con la cadena danesa TV2, Frederiksen fue tajante al señalar que un conflicto entre países miembros de la Alianza Atlántica tendría consecuencias irreversibles. “Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN”, sostuvo.

Las declaraciones de la primera ministra se dan en un contexto de respaldo internacional, luego de que la Comisión Europea y varios jefes de Estado y de Gobierno expresaran su apoyo a Dinamarca frente a las insistencias de Trump.

TRUMP INSISTE EN GROENLANDIA

El mandatario estadounidense volvió a afirmar ayer domingo que Groenlandia debe ser parte de EE. UU., alegando que está rodeada de presencia rusa y china, y asegurando que Dinamarca “no es capaz” de garantizar su seguridad, pese a los reiterados llamados para que se respete la integridad territorial del territorio autónomo danés.