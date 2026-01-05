Publican bocetos de la primera audiencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York

Los primeros bocetos de la audiencia inicial de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos salieron a la luz este lunes, revelando detalles inéditos de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. El exandatario venezolano, capturado en Caracas durante una operación militar estadounidense, se declaró inocente de todos los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.

La audiencia se realizó sin cámaras ni grabadoras, como ocurre en los juicios de alto perfil en EE. UU., por lo que los dibujos judiciales se convirtieron en el único registro visual del momento. Las imágenes, difundidas por Associated Press, muestran a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ambos escoltados y acompañados por sus abogados defensores, Mark Donnelly y Andrés Sánchez.

Según los bocetos, Maduro vestía una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión y llevaba auriculares negros, presuntamente para la traducción simultánea. Cilia Flores también aparece con un uniforme similar, en tonos azul marino y naranja, sentada junto a su defensa durante la sesión.

SE DECLARÓ INOCENTE

Durante la diligencia, el juez Alvin K. Hellerstein pidió al acusado que se identificara. Maduro respondió presentándose como el “presidente de la República de Venezuela” y afirmó estar “secuestrado”, declaración que fue interrumpida por el magistrado, quien le recordó que solo debía responder a la pregunta de identidad.

Finalmente, el imputado confirmó su nombre como Nicolás Maduro Moros y se declaró inocente de todos los cargos. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, declaró Maduro.