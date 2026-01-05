El outfit de Maduro detenido agotado en varios países: Su precio supera los 200 dólares

La imagen de Nicolás Maduro detenido en Estados Unidos no solo sacudió el escenario político internacional, sino que también detonó un fenómeno inesperado en el mundo del consumo y el deporte. El conjunto deportivo que llevaba el mandatario venezolano al momento de su traslado se volvió viral y se agotó en cuestión de horas en varios países.

Maduro, esposado, con gafas oscuras y escoltado por fuerzas estadounidenses rumbo a Nueva York, vestía un conjunto deportivo gris de la marca Nike. Mientras la atención se centraba en el impacto político de su detención, las redes sociales comenzaron a enfocarse su vestimenta.

Se trataba de un buzo y pantalón de la línea Nike Tech Fleece, prendas de corte holgado, diseño urbano y fabricadas con materiales reciclados. El conjunto alcanza un valor aproximado de 260 dólares y está pensado para el uso cotidiano.

Tras la difusión de las imágenes, la sudadera y el pantalón se agotaron rápidamente en la web oficial de la marca y en diversas tiendas internacionales, impulsados por la viralización y no por una campaña publicitaria tradicional.

CLUB MALLORCA CON BUZO DE MADURO

En España, la polémica tomó otro matiz cuando se difundieron imágenes de los jugadores del Real Mallorca llegando al estadio de Son Moix con el mismo conjunto deportivo. Mismo color, mismo diseño y las mismas líneas negras en forma de V, con la única diferencia del escudo del club bordado en el pecho. La indumentaria forma parte del uniforme oficial de paseo del equipo, ya que Nike viste al plantel con prendas de su catálogo general personalizadas para el club.