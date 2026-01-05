Hijos de Maduro integran comisión para negociar liberación de sus padres en Estados Unidos

Los hijos del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formarán parte de una comisión de alto nivel creada para gestionar ante Estados Unidos la liberación de la pareja presidencial venezolana.

La instancia fue establecida durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo para asumir como presidenta encargada del país, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Composición del grupo de trabajo

La comisión estará liderada por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta, e incluirá al canciller venezolano Yván Gil, la presidenta del programa para migrantes Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y el ministro de Información, Freddy Ñáñez.

Asimismo, los hijos de Maduro y Flores que también integran este grupo son el diputado Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores.

Situación de Maduro y su esposa

La creación de esta comisión se produce mientras Maduro y Flores permanecen recluidos en una cárcel federal de Nueva York, luego de ser capturados durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano el pasado sábado. Cabe resaltar, que Maduro enfrenta hoy su primera comparecencia judicial en Estados Unidos.