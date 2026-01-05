Petro responde a amenazas de Trump y asegura que "tomará de nuevo las armas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que volvería "a tomar las armas" para defender la soberanía de su país ante lo que calificó como una "amenaza ilegítima" del presidente estadounidense Donald Trump.

A través de su cuenta en X, señaló que "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

Contexto de la tensión

La advertencia del mandatario colombiano se produce tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y las declaraciones de Trump, quien afirmó que "Colombia está muy enferma" y "gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla" a EE.UU. Cuando la prensa le preguntó si esto significaba una posible operación estadounidense en Colombia, similar a la que capturó a Nicolás Maduro, Trump respondió que "A mí me suena bien eso".

Instrucciones a las fuerzas públicas

Petro, quien en su juventud integró la guerrilla M-19 que se desmovilizó en 1990, también emitió instrucciones directas a las fuerzas de seguridad de Colombia. "Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE.UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía", puntualizó el mandatario, añadiendo que la Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular.

Reacción popular y enfrentamiento verbal

Desde que Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, no han cesado los enfrentamientos verbales entre ambos líderes. Petro expresó confianza en que habrá una reacción popular que enfrentará a Estados Unidos si se materializa cualquier acción contra la soberanía colombiana.