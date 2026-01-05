¿Cuánto petróleo tiene Venezuela y cuál es su valor en el mercado mundial?

Venezuela atraviesa un momento álgido en su historia tras la reciente captura de Nicolás Maduro a manos del régimen de Donald Trump figura oficialmente como el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, de acuerdo con registros de organismos energéticos internacionales. Estas reservas están calculadas en más de 300 mil millones de barriles, una cifra que sitúa al país sudamericano por encima de las principales potencias petroleras de Oriente Medio y América del Norte, pese al contexto de crisis económica e institucional que atraviesa.

La mayor concentración del crudo venezolano se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona ubicada en el oriente del país, donde predominan los petróleos pesados y extrapesados. Estas reservas han sido certificadas técnicamente y son consideradas recuperables bajo determinadas condiciones operativas y económicas, lo que explica su inclusión en los rankings internacionales de reservas probadas.

Los países con más reservas de petróleo en el mundo

Según estimaciones ampliamente difundidas por la industria energética, este es el top de países con mayores reservas probadas de petróleo, junto con su valor comercial aproximado, calculado a un precio referencial de 60 dólares por barril:

Venezuela :

303 mil millones de barriles — valor estimado: 18,18 billones de dólares

Arabia Saudita :

267 mil millones de barriles — valor estimado: 16,02 billones de dólares

Irán :

208 mil millones de barriles — valor estimado: 12,48 billones de dólares

Canadá :

168 mil millones de barriles — valor estimado: 10,08 billones de dólares

Irak:

145 mil millones de barriles — valor estimado: 8,70 billones de dólares

Estas cifras reflejan el volumen total de crudo técnicamente recuperable y su valorización teórica en el mercado internacional, sin considerar costos de extracción, refinación o transporte.