ONU pide que se respete el derecho internacional tras intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

A través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes su "profunda preocupación" por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela.

Ante el Consejo de Seguridad, destacó que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado y recordó que Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York enfrentando graves cargos.

Llamado al diálogo y respeto a los derechos humanos

Guterres advirtió sobre el riesgo de una mayor inestabilidad interna en Venezuela y su posible impacto en la región. Instó a todos los actores venezolanos a participar en un "diálogo inclusivo y democrático" que garantice el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía popular.

Enfatiza cumplimiento de Carta de Naciones Unidas

El máximo representante de la ONU subrayó la obligación de respetar la Carta de las Naciones Unidas, que veta el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Hizo un llamado a la comunidad internacional y a los países vecinos a actuar con solidaridad, promoviendo la convivencia pacífica y apoyando soluciones no violentas para superar la crisis.

Evaluación de daños y vía como solución

La representante de Guterres indicó que la operación militar afectó a Caracas y a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, aunque se desconoce aún el número preciso de víctimas. El secretario general enfatizó que "el poder de la ley debe prevalecer" y que el derecho internacional provee mecanismos adecuados para abordar problemas como el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos, estableciendo que esta es la única vía viable para una solución duradera.