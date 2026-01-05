La UE exige una transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

La crisis en Venezuela sumó un nuevo actor clave en el escenario internacional. Desde Bruselas, la Unión Europea fijó una posición clara sobre el futuro político del país sudamericano, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y el debate sobre la legitimidad del poder.

RESPALDO A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González. Así lo señaló la portavoz comunitaria Anitta Hipper, quien afirmó que los próximos pasos deben centrarse en el diálogo hacia una salida política inclusiva tras los recientes acontecimientos en el país.

Hipper destacó que Machado y González “han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos” y recordó que en 2024 lideraron un proceso electoral en el que “millones de venezolanos votaron por un cambio”, otorgando un respaldo mayoritario a González. Según Bruselas, este apoyo ciudadano legitima su participación en cualquier proceso de transición democrática.

RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

Por su parte, la portavoz Paula Pinho sostuvo que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente, por lo que la coyuntura actual representa una oportunidad para una transición “liderada por la población de Venezuela”. En ese marco, evitó pronunciarse sobre las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump, al señalar que cualquier aclaración debe provenir directamente de la Casa Blanca.

La Unión Europea reiteró además su llamado a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, una postura que viene sosteniendo desde el inicio de la escalada de tensión. En una declaración apoyada por 26 de los 27 Estados miembros, Bruselas pidió moderación a todos los actores, evitar una escalada del conflicto y garantizar una salida pacífica, subrayando que la soberanía nacional y la integridad territorial son principios universales que deben prevalecer.