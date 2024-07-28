Edmundo González: “Normalización de Venezuela solo será posible con respeto al resultado electoral de julio de 2024”

El líder opositor sostuvo que la captura de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión, pero advirtió que la transición democrática exige el reconocimiento de la voluntad popular.

Edmundo González Urrutia, reconocido por diversos observadores nacionales e internacionales como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, afirmó este domingo que la normalización del país solo será posible con la liberación inmediata de todos los presos políticos y el respeto incondicional a los resultados electorales. El pronunciamiento se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En un video difundido en su cuenta de X, González Urrutia calificó los recientes acontecimientos como un “punto de inflexión” en la historia venezolana, aunque remarcó que estos hechos no sustituyen las tareas pendientes para una transición democrática real. “Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, señaló, al referirse al nuevo escenario político que se abre tras la salida de Maduro del país.

El dirigente opositor enfatizó que ninguna transición democrática es posible mientras existan ciudadanos encarcelados de manera injusta. En ese sentido, exigió la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares, a quienes calificó como “rehenes de un sistema de persecución” por pensar distinto, exigir derechos o cumplir con su deber institucional.

LLAMADO A LAS FUERZAS ARMADAS

Finalmente, González Urrutia reafirmó que su legitimidad emana del mandato popular, tal como lo establece la Constitución venezolana, y llamó a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad a respetar la voluntad expresada en las urnas el 28 de julio de 2024. Asimismo, convocó a la unidad nacional para reconstruir el país, garantizar verdad y justicia, y avanzar hacia una reconciliación sin impunidad.