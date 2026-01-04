Un piloto extraordinario: las cuatro grandes iniciativas globales aportan estabilidad y certidumbre al mundo

En mayo del 2025, el presidente de China, Xi Jinping, señaló en la apertura de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC que tanto China como los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del Sur Global y deben cooperar para salvaguardar la equidad y la justicia internacional, así como promover la reforma del sistema de gobernanza global.

La Iniciativa para la Gobernanza Global, junto con las Iniciativas Globales de Desarrollo, Seguridad y Civilización propuestas previamente por el presidente Xi Jinping, conforman las cuatro grandes iniciativas globales. Cada una, desde sus respectivas perspectivas de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, aporta estabilidad y certidumbre a un mundo turbulento.