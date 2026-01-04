Internacionales

Hace 29 minutos

Un piloto extraordinario: las cuatro grandes iniciativas globales aportan estabilidad y certidumbre al mundo

La Iniciativa para la Gobernanza Global, junto con las Iniciativas Globales de Desarrollo, Seguridad y Civilización, propuestas por Xi Jinping, conforman las cuatro grandes iniciativas globales.



En mayo del 2025, el presidente de China, Xi Jinping, señaló en la apertura de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC que tanto China como los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del Sur Global y deben cooperar para salvaguardar la equidad y la justicia internacional, así como promover la reforma del sistema de gobernanza global.

La Iniciativa para la Gobernanza Global, junto con las Iniciativas Globales de Desarrollo, Seguridad y Civilización propuestas previamente por el presidente Xi Jinping, conforman las cuatro grandes iniciativas globales. Cada una, desde sus respectivas perspectivas de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, aporta estabilidad y certidumbre a un mundo turbulento.


